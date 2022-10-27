Ardahan'da kusma şikayetiyle 25 öğrenci hastanede

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezindeki Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 25 öğrencinin ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Öğrencilerden 15'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Bulut, "Diğerlerinin de genel durumları iyi. Şu ana kadar 15'ine serum bağlandı. Besin zehirlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Tahliller ile durumları netleşecek. Birçoğu da psikolojik olarak etkilenmiş. Genel durumları şu an şükür iyi." dedi.

Bulut, süreci takip ettiklerini sözlerine ekledi.