Arda Turan Milli Takımın başına mı geçiyor?

Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Arda Turan, geçtiğimiz yıl futbolu bıraktığını açıklamıştı.

Uzun yıllar Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Arda Turan, şu sıralarda teknik direktörlüğe adım atmaya hazırlanıyor.

İsmi birçok kez Süper Lig ekipleriyle anılan Arda Turan, sürpriz bir takımla birlikte teknik direktörlük kariyerine başlayacak.

Geçtiğimiz Aralık ayında birçok yerli futbolcuyla birlikte TFF'nin Antalya'daki UEFA A ve B Lisans Antrenörlük kursuna katılan Arda Turan, teknik direktörlük için ciddi adımlar atmaya başladı.

Yeni adresi belli oldu

TRT Spor'un haberine göre Arda Turan, Ümit Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek. Habere göre Arda Turan ile anlaşan TFF, resmi açıklamayı kısa zaman içerisinde yapacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın başında son olarak Tolunay Kafkas görev yapmıştı. Başarısız sonuçlardan sonra Kafkas, görevinden alındı ve henüz yerine yeni bir çalıştırıcı gelmedi.