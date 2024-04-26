Arda Güler, Real Madrid formasıyla ligde ilk kez 11'de
İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçta Arda Güler ilk 11'de başlayacak.
Arda’nın sahaya çıkacağı karşılaşma saat 22'de başlayacak. Karşılaşma Exxen ve S Sport kanallarından yayınlanacak.
Bu sezon ligde 5 maçta 36 dakika süre alan milli yıldız Arda, 1 gol attı.
La Liga'da Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 11 puan önünde lider durumda.
33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.
ANCELOTTI: ARDA SÜRE ALMAYA LAYIK
Real Sociedad maçından önce konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında, "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık." ifadelerini kullanmıştı.
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