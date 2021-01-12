Arap kanalında PKK'ya övgü

Kandil'de teröristlerle yapılan röportajlarda Türkiye'yi suçlu göstermeye çalışan kanal, teröristlerden "özgürlük savaşçısı" diye bahsetti. Teröristlerin "TSK'nın operasyonları başarılı değil" sözlerini de ekranlara taşıyan Al Arabiya, "Kandil'e ulaşmak çok zor. Çünkü Türk SİHA'ları hareket eden her şeyi gözlüyor" dedi.

Kandil'deki PKK'lı teröristleri aklanmaya çalışıldığı bir yayına imza attı. "Özel Görev" adlı programda BAE merkezli Al Arabiya televizyonu ekibi, 10 terörist ile özel röportaj gerçekleştirdi. "Özel Görev Kandil" bölümünün tamamında kullanılan dil ve teröristlerle yapılan röportajlarda PKK terör örgütünü aklama ve Türkiye'yi suçlu gösterme çabası ön plana çıktı.

"TÜRK UÇAKLARI HER ŞEYİ GÖZETLİYOR"

Türk askerlerinin bölgede masum sivilleri öldürdüğü iftirasını atan kanalda şu ifadeler kullanıldı: "Türk rejimi, Kürtlere karşı ayrımcılığı ve şiddeti sürdürmeye devam ediyor. Bu savaşın ve sonrasının ayrıntılarına giden yol, PKK'nın kalesi olan Kandil Dağı'ndan geçiyor. Oraya ulaşmak kolay değil. Çünkü hareket eden her şeyi vuran Türk keşif uçakları sizi hedef alabilir."

TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARI BAŞARILI DEĞİLMİŞ

Programda, teröristlerin açıklamaları doğruymuş gibi kabul edilerek TSK'nın Kandil'deki operasyonları "sanıldığı gibi başarılı değil" yalanına yer verildi.

ARAP MUHABİR TERÖRİSTLERİ ÖVMEYE KALKTI

El Arabiya muhabiri, terörist grubu ile ilk temasındaki görüşlerini şu sözlerle anlattı: "10 kişi bizi karşıladı. Güvenlik sebepleriyle büyük gruplar halinde dolaşmıyorlar. Diğerleri etrafı gözetliyor. Hiçbiri kendi adını kullanmıyor ve telefon taşımıyor. Dünyada neler olduğunu öğrenmek için radyoyu kullanıyorlar. Hiçbiri maaş almıyor ve evlenmiyorlar. Ellerinde sadece silahları ve özgür Kürdistan hayalleri var."

"TÜRKİYE BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM İSTEMİYOR"

PKK sözcüsü programda şu ifadeleri kullandı: "40 yıldan bu yana süren çatışmalarda Türkiye ile defalarca ateşkes girişimleri oldu. Ancak Türkler barışçıl ve siyasi bir çözüm yerine savaşı tercih ediyorlar. Bizi bu mücadeleden vazgeçirmezler."

TERÖRİST AĞZIYLA YAYIN YAPTILAR

Teröristlerden biri de aileleriyle bağlantı kurmaya ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Açık açık örgüt propagandasının yapıldığı yayında bir teröristin şu açıklamalarına da yer verildi: "Hedefimiz bütün Kürtlerin özgürlüğüne kavuşması ve hür bir Kürdistan’ın kurulması. Dünyaya hakim olan güçlerin çıkarlarına ters düştüğü için PKK’nın bir terör örgütü olarak gösteriyor. Onlar gücü elinde bulundursa da biz hedefimize ulaşacağız."