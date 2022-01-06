Aranan mafya babasını Google Maps buldu

İtalya'da ulusal basındaki haberlere göre, İspanyol ve İtalyan polis teşkilatlarının iş birliğinde yapılan operasyonda yakalanan Gammino'nun herhangi bir şüphe uyandırmamak için Madrid'in kuzeyindeki 25 bin nüfuslu Galapagar ilçesinde sade bir vatandaş gibi yaşayarak manavlık ve aşçılık yaptığı açıklandı.

İtalya Mafya Soruşturma (DIA) kurumuna dayandırılarak İtalya'nın La Repubblica gazetesinde yayımlanan haberde, en çok aranan 100 mafya babasından biri olan Gammino'nun yakalanmasında Google Maps uygulamasının belirleyici olduğu ifade edildi.

"Beni nasıl buldunuz?"

Araştırma sırasında Google Maps aracılığıyla Galapagar'da "Manu'nun bahçesi"ve "Manu'nun mutfağı" adlarındaki afişlerin dikkati çektiği, derinleştirilen soruşturmada Facebook'taki sayfasında da kendisini "şef Manuel" olarak tanıtan kişinin aslında Gioacchino Gammino olduğunun anlaşıldığı bilgisi verildi.

Gammino yakalandığı sırada polise, "Beni nasıl buldunuz? 10 yıldır aileme bile telefon etmiyorum." dedi.

Çok sayıda mafya suçundan hüküm giyen ve ilk olarak 1990'lı yılların sonunda Barselona'da yakalanan Gammino'nun 2002'de bir film çekimi sırasında esrarengiz bir şekilde Roma'daki cezaevinden kaçtığı ve o günden beri arandığı bilgisi paylaşıldı.