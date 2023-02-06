Arama kurtarma ekipleri İstanbul'dan deprem bölgesine hareket etti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'dan 160 arama-kurtarma ekibi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na giden arama-kurtarma ekipleri, deprem bölgesine ulaşmak üzere uçaklara yönlendirildi. Adana'ya intikal edecek ekiplerin deprem bölgelerine gitmeleri sağlanacak.

Ekiplerle beraber çok sayıda yardım malzemesi de gönderilirken çeşitli sivil toplum kuruluşları AFAD'ın koordinesinde bölgede yardım çalışmalarına katılacak.