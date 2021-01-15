Arakanlı mültecileri bu kez yangın vurdu: 550 çadır küle döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, Bangladeş'te 3 bin 500 Arakanlı Müslümanın kaldığı Cox Bazar'da, Nayapara mülteci kampında çıkan yangının, iki saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındığı kaydedildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, 550 çadır ve barınağın zarar gördüğü açıklandı.

Cox's Bazar İtfaiye Dairesi'nde görevli Muhammad Abdullah, bölgeye çabuk intikal edildiğini ancak alevlerin tüm barınakları kül ettiğini belirtti. Yetkililer, yangının nedenin soruşturulacağını aktardı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu aştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "soykırım" olarak adlandırıyor.