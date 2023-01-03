Araçların uygunluk denetimi soyguna dönüştü

Araç muayene istasyonlarındaki fiyat artışlarına vekil de isyan etti. Anormol muayene ücretini TBMM gündemine getiren CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen , “Muayene ücreti bin 130 TL oldu. 10 dakikalık bir işlem için alınan bu ücret resmen soygun” dedi.

Doğuş Grubu-TÜV SÜD-Bridgepoint Konsorsiyumu olan ve 2007 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen araç muayene istasyonlarının TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından, vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten CHP'li Başevirgen, araç muayenelerinde vatandaşlara fahiş fiyatlar uygulandığını ifade etti.

Başevirgen, “TÜVTÜRK 2022 yılında 507 TL olan araç muayene ücretini 2023 yılı için %122 zam yaparak bin 130 TL'ye yükseltti. Yeni yılda araçlarını (otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork) muayene ettirecek vatandaşlar, bin 130 TL, otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ise bin 528 TL ücret ödeyecek. Bir cıvata bile sıkmadan vatandaştan talep edilen bu ücret resmen soygun.” dedi.

CHP’li Başevirgen iktidarın asgari ücrete %54 zam yapmasına karşılık araç muayene ücretlerine yapılan bu zammın vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandığını söyleyerek, “ 4 tekeri kontrol etmenin, 4 evrakı düzenlemenin bedeli bu olmamalı. Ne asgari ücret zammı, ne dolardaki yükseliş ne de TÜİK’in açıkladığı enflasyon artışı %122’yi bulmadı. Ulaştırma Bakanı’na soruyorum; bu zam oranını neye göre belirlediniz? Vatandaş göz göre göre soyuluyor. Yeter artık, TÜVTÜRK soygununa dur deyin!” diye konuştu.

CHP’li Başevirgen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi vererek 2022 yılında kaç aracın muayenesinin yapıldığını, ne kadar kazanç elde edildiğini, TÜVTÜRK’ün özelleştiği günden bugüne devlete ne kadar kazanç beyan ettiğini ve bu kazancın ne kadarlık kısmının hazineye girdiğini sordu.

TÜVTÜRK 2023 yılı araç muayene ücretleri şöyle:

-TRAKTÖR (RÖMORKLU, RÖMORKSUZ): 575,84 TL

-MOTOSİKLET: 575,84 TL

-MOTORLU BİSİKLET: 575,84 TL

-OTOMOBİL: 1.130,44 TL

-MİNİBÜS: 1.130,44 TL

-KAMYONET: 1.130,44 TL

-ÖZEL AMAÇLI TAŞIT: 1.130,44 TL

-ARAZİ TAŞITI: 1.130,44 TL

-RÖMORK VE YARI RÖMORK: 1.130,44 TL

-OTOBÜS: 1.528,10 TL

-KAMYON: 1.528,10 TL

-ÇEKİCİ: 1.528,10 TL

-TANKER: 1.528,10 TL