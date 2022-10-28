Araçlara 'alkol kilidi' geliyor!
Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin Çarşamba günkü mükerrer sayısında yayımlandı.
Yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
Alkol kilitleri, belirli bir sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.
Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı yönetmeliği Avrupa Resmi Gazetesi’nde 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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