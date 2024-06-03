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Araç sahiplerine müjde! Otogaza indirim geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak LPG'ye bu gece indirim geleceği açıklandı.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olacak üzere (4 Haziran Salı) 1 lira 8 kuruş indirim gelecek. Son olarak benzine 1 lira 38 kuruş indirim yapılmıştı. 

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