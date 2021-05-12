Araç sahipleri dikkat! Tarih verildi

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Egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabilecek.

Tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün valiliklere gönderdiği genelgeye göre, tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıramayan vatandaşlar, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.

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