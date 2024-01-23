Araç sahipleri dikkat: Benzine zam kapıda!

Brent petrolde yaşanan hareketlilik zammı da beraberinde getirdi. Tabela bir kez daha değişiyor.

Benzine zam yolda

Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine, 1 lira 46 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda ise herhangi bir yeni hareketlilik bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.91 liradan satılıyor.