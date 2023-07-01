Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin 26 TL'nin üzerine çıkacak

4 Temmuz itibarıyla benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.

Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.