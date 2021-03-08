Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü gelecek yıl ortaya çıkabilir

Bir süredir devam eden söylentilerin ardından Apple'ın karma gerçeklik destekli gözlüğünün 2022'de ortaya çıkabileceği ve ardından 2025'te satışa çıkabileceği söyleniyor. Bu ürün temelde sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinin özelliklerini bir araya topluyor.

Apple'ın sanal ve artırılmışgerçeklikgözlükleri üzerinde çalıştığı uzun süredir bilinen bir gerçek. Fakat şirket aslında bir yandan da karma gerçeklik ürünlerine yönelik yeni adımlar atıyor. Mobil dünyaya yönelik isabetli tahminleriyle bilinen Ming-Chi Kuo, son olarak Apple'ın üreteceği karma gerçeklik gözlüğünün gelecek sene ortaya çıkabileceğini iddia ediyor.

Evet; şimdilik Applecephesinden herhangi bir doğrulama yok. Ama yine de söylentiler 2022 tarihini işaret ediyor. Bununla birlikte ürünün satışa çıkması beklenen tarih ise 2025.

Karma gerçeklik gözlüğü nedir?

Karma gerçeklik aslında sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisinin birleşimi denilebilir. Bu teknoloji, kullanıcının bulunduğu tamamendoğalortamı sanal ortama taşımasıyla gerçekçi görünmesini sağlıyor.