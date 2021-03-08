Apple'dan resmi açıklama geldi: iMac Pro satışları sonlanıyor

Apple, hepsi bir arada yapısındaki iMac Pro'lar için yoluna sonuna gelindiğini duyurdu. Satışların sonlandırılmasıyla birlikte kullanıcılar Mac Pro'lara yönlendiriliyor.

Geçen yıl kendi geliştirdiği işlemciyi duyuran Apple, böylece yepyeni bir süreci de başlatmış oldu. Bununla birlikte yeni nesil MacBook Pro'larda dikkat çekici bir performans artışı gerçekleşti. Apple Silikon aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda da kendini gösteriyor.

Tabii bununla birlikte özellikle iMac tarafında yeni kararlar da alınıyor. Zira son yapılan resmi duyuruyla birlikte iMac Pro'nun artık satılmayacağı açıklandı. Yapılan düzenleme sonrasında iMac Pro'lar Apple web sitesinden de kaldırıldı. Hatta kullanıcılar Mac Pro'ya yönlendiriliyor.

Buna ek olarak standart olarak iMac'lerdeki satışlar devam ediyor. Yani aslında iMac satın almak isteyen kişiler 21 inç ya da 27 inç'lik seçimleri yaparak satın alma işlemini gerçekleştirebiliyor.