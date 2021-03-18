Apple şimdi de akıllı çorap patenti aldı

Uzunca bir süredir artırılmış gerçeklik konusunda çalışmalar yapan Apple, sonunda akıllı gözlüklerle eşzamanlı olarak kullanılabilen akıllı çorap için patent aldı.

Teknoloji şirketleri irili ufaklı birçok farklı patent satın alıyor. Özellikle Apple, Samsung ve Huawei gibi dev üreticiler bu konuda oldukça hassas. Böylece gelecekte ortaya çıkarılacak somur ürünler için resmi belgeleri ellerinde tutmuş oluyorlar.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin onaylanan yeni patent, sensörlü bir akıllı çoraba işaret ediyor. Bu sayede hem AR hem de VR deneyiminin zenginleşmesi hedefleniyor.

Akıllı çorabın temel görevi, dokunma sistemine destek sağlamak. Böylece ayaklara gelen titreşim hissi, oyun ya da VR deneyimini bambaşka bir boyuta getirebilir.

Apple'ın uzunca bir süredir artırılmış gerçeklik gözlüklerine yatırım yaptığı ve özel bir ekiple bu konuya yoğunlaştığı biliniyor. Ama projenin bu tip yan ürünlerle de destekleneceği aşikar.