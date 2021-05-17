AP muhabiri Gazze ofisi saldırısını anlattı

İsrail’in bombaları çocuk, kadın demeden sivillerin üzerine yağarken basını da ayırmadı.

İsrail kuvvetleri ABD haber ajansı AP ve El Cezire'nin bulunduğu binayı bombaladığında basın mensupları canlarını kurtarmaya çalıştı.

Hamas askeri istihbaratının binanın içinde faaliyet gösterdiğini iddia eden İsrail kuvvetleri habercilerin binasını yerle bir etti.

"Gazze'de güvenli bir yer yok"

İsrail ordusu tahliye için basın mensuplarına bir saat verirken AP muhabiri Fares Akram binadan nasıl kaçtığını anlattı.

"Tahliye, tahliye" bağrışları ile uyanan ve korkan Akram, ne olduğunu anlayamadığını belirtti.

Dışarı çıkmak için 10 dakikası olan Akram dizüstü bilgisayarını ve diğer birkaç eşyasını aldı. Akram o anları şöyle anlattı:

“Yıllardır çalıştığım, arkadaşlarımdan, ailemden ve meslektaşlarımızdan hatıralarla dolu ofise duygulanarak baktım. Ailemin resmini, kızım tarafından bana verilen bir kahve kupası ve çalışma sertifikamı aldım. Kaskımı taktım ve koştum.Şimdi evdeyim. Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok”