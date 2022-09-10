AOÇ, o iddiaları yalanladı!

AOÇ'nin sosyal medya hesabından, bazı arazilerin devri veya satışına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Çeşitli medya kuruluşlarında yer alan AOÇ'deki bazı gayrimenkullerin TOBB'a devredildiğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu satışa konu Söğütözü'nde bulunan ve eski Başbakanlığa ait lojmanlar, AOÇ arazilerinin dışındadır." ifadelerine yer verildi.

AOÇ'ye ait lojman veya arazilere ilişkin bir satış veya devrin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, 1983'ten bugüne kadar AOÇ arazilerinde herhangi bir satış veya devir işlemi yapılmadığı kaydedildi.