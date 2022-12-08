Antmen:"Suçlularla helalleşmeyeceğiz"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, haberlere konu olan bir olayla ilgili 6 yaşındaki bir kız çocuğunun gelinlikli fotoğraflarının yayımlandığını aktardı.

Çocuk, gelinlik ve evlilik kelimelerinin yan yana gelmesini "dehşet verici" olarak tanımlayan Antmen, "Çocuk gelin olmaz, çocuğun nitelikli cinsel istismarı olur." dedi. Antmen, buna göz yumanların da istismarı yapan kişiyle aynı derecede suçlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de insan hakları konusunda sorunların bulunduğunu öne süren Antmen, bugün Türkiye'de demokrasiye, adalete ve özgürlüklere dair söylenebilecek iyi bir şey kalmadığını iddia etti.

Türkiye'nin hak ve özgürlükler listesinde 41 OECD ülkesi arasında son sırada yer aldığını kaydeden Antmen, ifade özgürlüğünde ise Türkiye'nin 149 ülke arasında 129'uncu sırada bulunduğunu dile getirdi.