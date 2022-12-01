Antmen: "Teröristi, sınırlarda arayın"

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın, Mersin Büyükşehir Belediyesinde teröristlerin işe alındığı yönünde iddialarda bulunduğunu anımsattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesini terör ve terörizm ile irtibatlandırmaya çalışmanın hiç kimsenin haddine olmadığını ifade eden Antmen, "Bu açıkça bir yalandır, iftiradır, kumpastır. Mersin'in barışına, huzuruna yapılan bir saldırıdır. İstedikleri kadar çamur atsınlar bu konuda, belediyelerimizde bunun izi kalmayacaktır. Çünkü atılan iftiralar mesnetsizdir." dedi.

Mersin'in, 2 milyon vatandaşın birlikte yaşama kültürünü içselleştiren bir kent olduğunu dile getiren Antmen, bu huzuru kaçırmak isteyenlerin seçimlerde halktan gereken cevabı alacağını belirtti.

Antmen, ortaya atılan iddialarla Mersin Büyükşehir Belediyesine kumpas kurulduğunu öne sürerek, "CHP'yi utanmadan, sıkılmadan terörle yan yana getirmeye çalışmak dünyanın en büyük alçaklığıdır. CHP'de Kuvayımilliye'yi, antiemperyalizmi, ülke sevgisini, vatana bağlılığı bulursunuz ancak asla terörist bulamazsınız. Teröristi belediyelerimizde değil, sınırlarda arayın." diye konuştu.