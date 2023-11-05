Antalyaspor - Beşiktaş

STAT: Corendon Airlines Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

ANTALYASPOR: Helton, Erdoğan, Veysel, Ömer, Bünyamin, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa

BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Tayfur, Rashica, Cenk

Geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlayan Beşiktaş ligde 4. sırada yer alıyor. Üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puanla 12. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş ile Bitexen Antalyaspor tarihlerinde 54 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım bu mücadelelerin 35'inde kazanmayı başarırken Bitexen Antalyaspor ise sahadan 6 kez galip ayrıldı...