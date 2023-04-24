Antalya'daki trafik kazası!

Elmalı Finike karayolu Avlan Gölü yakınlarında dün iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişiden Nefike Kıvılcım (46), kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.

Üç çocuk annesi Nefike Kıvılcım'ın Denizli'de yaşadığı, Kumluca ilçesindeki akrabalarına Ramazan Bayramı ziyareti yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, diğer 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Avlan Gölü yakınlarında dün Erkan Kıvılcım idaresindeki 06 AF 0101 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 07 AGD 032 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, Erkan, Nefike ve Şafika Kıvılcım ile diğer araçtaki Nadir Çakır ve Salih Açar yaralanmıştı.