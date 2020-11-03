Antalya'da tur teknesi battı

Alanya'da yaklaşık 38 turistin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Alanya Damlataş Mağarası mevkiinde BABA SELAVİ isimli 22,45 m boyundaki gezinti teknesinin alabora olması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri yolcuları kurtarmak için yola çıktı.

1 TURİST HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında denizin dalgalı ve havanın rüzgarlı olmasına rağmen denize açılan tur teknesi battı. Yan yatan teknedeki 38 yolcudan yabancı uyruklu bir turistin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı: "37 kişi kurtarılmış, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."