Antalya'da "Plaj definecileri" iş başında
Yaz aylarında yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya sahilleri, şu sıralar turizm sezonunun sona ermesinin sakinliğini yaşıyor. Yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanlar da sahillerde boy göstermeye başladı.
Antalya'da sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal dedektörle sahili tarıyor.
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Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.
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Mehmet Deniz, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.
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"HAVA DURUMUNA GÖRE ÇIKARIM"
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