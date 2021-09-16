Antalya'da öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı hakkında karar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu'nda geçtiğimiz gün müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun okul temizliği ve cep telefonu konusunda öğrencileri sert bir dille uyardı.

''Sizin pisliklerinizi ben temizlemek zorunda değilim'' sözleri velilerin büyük tepkisine neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada karar verildi.

Öğrencileri tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun açığa alındı.