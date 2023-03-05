Antalya'da kayınpederinin vurduğu damat öldü!

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada kayınpederi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet A. ile Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkisindeki evine gelen damadı arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, evdeki av tüfeğiyle ateş açarak damadını ağır yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi. Keskin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Mehmet A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.