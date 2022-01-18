Antalya'da "intihar notu" davasında yeni gelişme

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Soner K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı sanığın telefonuyla ilgili bilirkişi raporunu okuyarak dosyaya ekledi. Bilirkişi raporunda ise sanığın telefonu ile "kurusıkı tabancanın ucundaki turuncu nasıl çıkarılır" diye 4 kez arama yaptığı tespit edildi.

Sanık avukatı aleyhe olan hususları kabul etmediklerini kaydetti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesindeki evinde 25 Haziran'da ağır yaralı olarak bulunan Aslı K'yi öldürmeye çalıştığı öne sürülen eşi Soner K. tutuklanmıştı. Soner K. hakkında "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edilmişti.