Antalya'da çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı

Orta Mahalle'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, İbrahim Ş, Baykal D. ve Ramazan U. pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Ş, yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda park halindeki Serik Belediyesine ait kamyonet ve bazı iş yerlerinin camları zarar gördü.

Polis ekipleri silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.