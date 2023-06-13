Antalya'da 3 araç birbirine girdi! 1 kişi öldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Aydın (26) idaresindeki 07 YSR 88 plakalı otomobil, Kundu Mahallesi'nde önce M.E'nin kullandığı 07 BCE 258 plakalı servis minibüsü, ardından D.Ö. yönetimindeki 07 BHT 582 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Aydın yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince bir özel hastaneye kaldırılan Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Servis minibüsü sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
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