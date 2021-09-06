Anneler evlatları için bekliyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 735'inci gününde sürüyor.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılanlardan Fatma Bingöl'ün tek arzusu evladına kavuşmak.

"Evlatlarımızı geri göndersinler. Ne zamana kadar bu zulüm devam edecek? Kararlıyım, eyleme sonuna kadar devam edeceğim."

Oğlundan vazgeçmeyeceğini, sürekli evladının peşinde olduğunu söyleyen Bingöl bir de çağrıda bulundu: "Tuncay artık gel. Yüreğim dayanmıyor."

Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz

Kocaeli'den gelerek dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için evlat nöbeti tutan anne Fadime Aksu da çocuğuna kavuşana kadar eylemini sürdürecek.

"6 yıldır çocuğumun sesini duymadım. Kararlıyız. Çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. HDP'den, PKK'dan çocuklarımızı alacağız."

Aksu, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında da bulundu.