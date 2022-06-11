Ankara'yı sağanak vurdu!

Ankara'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Öğleden sonra aniden bastıran ve kentin tamamında etkili olan yağış nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Bazı cadde, bulvar ve sokaklarda da trafikte aksamalar yaşandı.

Kentin merkezinde sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri Çankaya oldu. Yağmur suları, Kırkkonaklar semtinde bulunan vadiyi adeta nehre dönüştürdü.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrekareye 20 kilogram yağış düştüğünü, kendilerine önemli bir ihbar ulaşmadığını bildirdi. Çataklı, gelişmeleri AFAD Başkanlığında takip ettiklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın akşama kadar devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinin, tüm birimlerinden 1277 araç ve 3 bin 138 personeliyle teyakkuz halinde bulunduğu ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yağışın olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.