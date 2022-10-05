Ankara'nın gündemi "başörtüsü"

Ankara'nın yeni gündemi başörtüsü düzenlemesi oldu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun birkaç gün önce sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile başörtüsüne yasal düzenleme getirilmesi teklifi siyasetin gündeminin bir numaralı başlığı haline geldi.

Erdoğan anayasayı işaret etti

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yanıt verdi.

Tartışmaya yeni bir boyut kazandıran Erdoğan, başörtüsü sorununa kalıcı çözüm için anayasal düzenlemeyi önerdi.

Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Bay Kemal, eğer dürüstsen eğer samimiysen, temel bir hak olan başörtüsü meselesini bu ülkenin gündeminden tamamen çıkaralım. Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Talimatı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında verdiği talimatı aldıklarını belirtti

CHP'den ilk yanıt Özel'den

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi. Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu: "Her türlü desteği vermeye hazırız"

Tartışmaların fitilini ateşleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsüne anayasal düzenleme restine, şartlı evet dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.”