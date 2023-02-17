Ankaralılar depremzedeler için oluşturulan "yemek ver" kampanyasını sahiplendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 şubatta meydana gelen depremin yaraları el birliği ile sarılıyor. Deprem bölgesinden Ankara'ya gelenlere Valilik ve belediyeler aracılığı ile yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde başlatılan "yemekver" kampanyasına Ankaralılardan büyük destek geldi.

Kampanyanın başlamasıyla birlikte Ankaralı yardımseverler ilk gün depremzedeler için 32 bin paket yemek siparişi verdi.

‘Bir Yemek De Benden’

Kampanya "Bir Yemek de Benden" sloganıyla duyuruldu. www.yemekver.org adresi aracılığıyla alınan yemek paketi ilk gün 32 bin 110 adet olurken toplam iyilik tutarı ise 2 milyon 36 bin 300 TL’ye ulaştı.

Yavaş daha sonra yaptığı paylaşımda “Depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlattığımız #YemekVer kampanyasına gelen destek 9 saatte 2 milyon TL’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

Siparişler alındıktan sonra ABB iştiraki BelPa Mutfak’ta hazırlanıp AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzede vatandaşların adreslerine götürülüyor.

BelPa Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara, ‘Yemek Ver’ kampanyasına sadece Ankara'Dan değil 81 ilden yoğun ilgi olduğunu belirterek Ankara'da ikamet eden depremzedelerin evlerine yemek servisi yapmayı sürdüreceklerini söyledi