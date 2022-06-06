Ankara'da yoğun diplomasi trafiği yaşanacak

Ankara, yoğun diplomasi trafiğinin yaşanacağı bir haftaya başlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Mayıs Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Lavrov, beraberindeki askeri heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşecek.

Lavrov'un Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı ile yapacağı görüşmede, Ukrayna savaşının sona ermesi için atılması gereken adımlar da ele alınacak.

Lavrov'un kritik ziyarettinden bir gün sonra, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

PKK'nın Almanya ve Fransa'da düzenlediği gösteriler nedeniyle, Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye nota vermişti. Alman bakanın Ankara ziyaretinde konunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Pazartesi günü ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü toplantısı da gerçekleştirilecek. Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov katılacak.

Türkiye, 7 Haziran'da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani'yi, 8 Haziran'da ise Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ağırlayacak.