Ankara'da yağan kar sonrası buz tutan yollar kayak pistine döndü

Yaklaşık bir haftadır soğuk havanın etkili olduğu Ankara'ya yılın ilk karı sabah saatlerinde yağdı.

Özellikle şehrin Çankaya ve Keçiören gibi yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Başkent Ankara'ya kış mevsiminin ilk karı yağarken, birçok noktada kazalar meydana geldi.

Tuzlama çalışması yapılmayan ara yollarda araçlar güçlükle ilerledi.

Özellikle buz pistine dönen ve rampa olan yollarda birçok araç kayarak yoldan çıktı. Karda kayan araçlar birbirine girdi.

Bazı araçlar yol kenarlarındaki direklere çarptı. Rampa aşağıya döne döne ilerleyen araçlardakiler ve çevredekiler zor anlar yaşadı.

KAR TEMİZLEME ARACI DA KAZA YAPTI

Buzlanan yolu tuzlamak için gelen belediye aracının kazası ise ucuz atlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇLAR KAYDI

Kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza bürünürken sabah işleri için evlerinden çıkan sürücüler zor anlar yaşadı.

ULAŞIM AKSADI

Kar yağışı nedeniyle ana arterler ve özellikle Eskişehir yolunda da ulaşım durma noktasına geldi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı.

BELEDİYEYE TEPKİ

Yağışa hazırlıksız yakalanan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin birçok yerde tuzlama çalışması yapmaması tepkilere neden oldu.