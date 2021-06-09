Ankara'da sokaklar göle döndü!
Ankara'da sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bir süredir etkili olan yağmur yerini sağanak yağmura bırakırken sokaklarda suların birikmesi su baskınlarının yaşanmasına neden oldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Ankara'da etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde kendini sağanak yağmur olarak gösterdi. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.
Başkent'te bazı sokaklarını suyla dolduran yağışta vatandaşlardan bazıları, ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi.
ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ
Saat 15.00 sıralarında ise sağanak yağmur Mamak'ta taşkına yol açtı. İlçede etkili olan sağanak, sele neden oldu, araçlar sürüklendi.
Ankara'da sağanak yağmur sonrası su baskınları yaşandı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 9, 2021
🔹Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler su altında kalırken, araçlar meydana gelen selle birlikte sürüklendi. pic.twitter.com/aQ8jlDinfi
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