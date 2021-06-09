Ankara'da sokaklar göle döndü!

Ankara'da etkili olan yağışlı hava öğle saatlerinde kendini sağanak yağmur olarak gösterdi. Yağış nedeniyle trafik olumsuz etkilenirken, küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı öğrenildi.

Başkent'te bazı sokaklarını suyla dolduran yağışta vatandaşlardan bazıları, ev ve iş yerlerini su basmaması için sokaklardaki mazgalları kendi imkanlarıyla temizledi.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Saat 15.00 sıralarında ise sağanak yağmur Mamak'ta taşkına yol açtı. İlçede etkili olan sağanak, sele neden oldu, araçlar sürüklendi.