Ankara'da sanayi sitesinde yangın
Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde Minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Dumandan 4 kişi etkilenirken, binada bir kişinin olduğu belirtiliyor.
Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde Minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı.Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın çevreye sıçradı
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine ve fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı.
Binada 1 kişi olduğu iddia ediliyor
Dumandan 4 kişi etkilenirken, görgü tanıkları binada bir kişinin olduğunu belirtiyor.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 19, 2023
🔹#Ankara'da bulunan GERSAN Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/7nNYaDxRAv
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