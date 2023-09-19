Ankara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara'da Gersan Sanayi Sitesi'nde Minder üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı.Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, Ankara'nın birçok noktasından görüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Tahsin Kahraman Caddesi'nde minder üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çevreye sıçradı

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iş yerine ve fabrika önünde park halindeki minibüse de sıçradı.

Binada 1 kişi olduğu iddia ediliyor

Dumandan 4 kişi etkilenirken, görgü tanıkları binada bir kişinin olduğunu belirtiyor.