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Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 kişi öldü

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, söndürme çalışmaları sırasında 2 kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı.

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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