Ankara'da sanayi sitesinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Gersan Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında, söndürme çalışmaları sırasında 2 kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi sayısı 5'e çıktı.
Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla saat 14.30'da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 19, 2023
🔹#Ankara'da bulunan GERSAN Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/7nNYaDxRAv
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