Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden yapılan ilk açıklamada "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü içerisinde doğalgaz kazanına patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine 09.57'de Merkez, Bilkent ve Çayyolu istasyonları sevk edilmiş olup ekiplerimiz seyir halindedir" denildi.

#SONDAKİKA

Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama



🔹Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir patlama oldu.

🔹Patlama sonrası yangın çıktı, bölgeye ekipler sevk edildi. pic.twitter.com/xulsSZLUcx — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 20, 2021