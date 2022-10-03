Ankara'da "istek şarkı" cinayeti!

Ankara'da dün gece geç saatlerde kan donduran bir cinayet işlendi.

Çeşitli kamu kurumlarında çalıştıklarını öğrenilen 3 kişi (A.G., S.S., İ.K.) gittikleri eğlence mekanında müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre, solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İ.K., kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İ.K.'ye işine karışmamasını söyledi.

Şener'in yanıtının ardından gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mekân çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.

Mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp edip ağır yaraladı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.