AjansHaber.com.tr Gündem Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ankara'da iki önemli terör operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonuyla terör örgütü DAEŞ'in yöneticisi ve ona yardım eden bir kişi yakalandı. El-Kaide terör örgütüne yönelik operasyonda ise Eş-Şebab üyesi terörist ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü DAEŞ'in Musul'daki yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli Ankara'da yakalandı.

Irak Musul'da terör örgütü DAEŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O.'nun Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.

Irak'tan 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O., titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı.

S.O. ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

DAEŞ'in sözde sorumlularından S.O.'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.

Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

EL KAİDE OPERASYONU

Bir diğer operasyonda ise Eş-Şebab üyesi terörist yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya ve İtalya çifte vatandaşlığı bulunan 1 şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamındaki operasyonda TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.B.'yi yakaladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Berat Albayrak neden mi hedefte? İşte cevabı...
İYİ Parti'li vekilin yağ fabrikası kaçak çıktı
Sözde hukukçudan iğrenç paylaşım
Memur atamalarında yeni dönem başlıyor
Berat Albayrak'a CV göndermiş
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Kapalı dükkana 1169 TL su faturası