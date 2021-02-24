Ankara'da iki önemli terör operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü DAEŞ'in Musul'daki yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli Ankara'da yakalandı.

Irak Musul'da terör örgütü DAEŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O.'nun Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.

Irak'tan 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O., titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı.

S.O. ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

DAEŞ'in sözde sorumlularından S.O.'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.

Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

EL KAİDE OPERASYONU

Bir diğer operasyonda ise Eş-Şebab üyesi terörist yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya ve İtalya çifte vatandaşlığı bulunan 1 şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamındaki operasyonda TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli A.B.'yi yakaladı.