Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kontörlü sabit hatlar kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen ve Dışişleri Bakanlığınca yapılan sınav sorularını temin ettikleri tespit edilen 5'i aktif görevde 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.