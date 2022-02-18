Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Jandarma Genel Komutanlığında ve mülki idare içinde yuvalanan FETÖ mensuplarına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 "mahrem imam" tespit edildi.

Ayrı bir soruşturmada ise FETÖ/PDY'nin mülki idareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem imam oldukları anlaşılan 7’si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 mahrem imam belirlendi.

Ankara merkezli 45 ilde, 114 şüphelinin gözaltına alınmaları için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.