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Ankara'da FETÖ soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, büyük bölge sorumlusu, sözde esnaf sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan ve haklarında beyan, SGK, Bank Asya kaydı gibi deliller bulunan ve ByLock kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.

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