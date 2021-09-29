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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu zanlıdan 12'si, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı 15 yabancı uyruklu zanlının Ankara'da bulunduğunu tespit etti.

Emniyet güçleri, 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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