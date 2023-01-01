Ankara yeni yıla girerken ışıl ışıl değildi!

Tüm yurtta vatandaşlar 2023 yılında çeşitli kutlamalar yaparak girdi. Yeni yıl kutlamaları nedeniyle Ankara'da Kızılay başta olmak üzere Kavaklıdere, Bahçelievler gibi birçok semt süslendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları için merkez Kızılay olmak üzere başkentin sokaklarını ışıklandırdığını duyurmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) resmi Twitter hesabı üzerinden yeni yıl paylaşımında bulunmuştu. "Mutlu Yıllar Başkent Ankara Işıl Işıl" yazan ABB Kızılay'daki değişimi göstermişti.

Öte yandan yeni umutları beraberinde getiren yılbaşını dışarda kutlayan vatandaş, Ankara'nın sokaklarındaki süslemeleri yetersiz buldu.

Işıkların seyrek ve yetersiz oluşu dikkat çekti.

Ankara'nın işlek caddelerinde ışıklandırma ve süsleme olmayan birçok yer görüldü.

Kızılay Meydanı'nda yeni yıl heyecanı

Ankara’nın en işlek noktalarından birisi olan Kızılay meydanında 2023’ün gelişini kutlandı.

2023’ün ilk dakikalarını meydanda bulunan vatandaşlar dans ederek ve şarkı söyleyerek yeni yılı karşıladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan araçlar ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

Vatandaşlar kolluk kuvvetlerinin denetimleri arasında kutlamaları gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri, tedbirler kapsamında vatandaşları üst araması yaparak meydanlara girişine izin verdi.

Meydanlarda ise ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi.