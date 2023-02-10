Ankara ve İstanbul'dan rekor yardım!

Yener Lütfi KOÇYILDIRIM / AJANS HABER

Dayanışmanın Başkenti Ankara ve İstanbul'dan deprem bölgelerine büyük yardım geldi.

Macunköy Metro İstasyonu, BELKO Soğuk Hava Deposu, ANFA Altınpark, Atatürk Spor Salonu ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında kurulan toplama merkezlerinden bugüne kadar 500 TIR’lık malzeme bölgeye sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi destek malzemeleriyle dolu 500'den fazla TIR ve kamyonu deprem bölgelerine ulaştırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise yaklaşık 1600 adet çadır kurdu.

ABB'den 104 TIR dolusu içme suyu

ABB iştiraklerinden Seğmen Su, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan en yaşamsal unsurlardan biri olan içme suyunu temin ediyor. Seğmen su depremin meydana geldiği ilk günden itibaren afet bölgesine 104 TIR dolusu içme suyu sevkiyatı gerçekleştirdi.

İBB'den psikolog desteği

Tüm müdürlükleri ve birimleriyle imkanlarını seferber eden İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki günlerde psikologlardan oluşan bir ekibi ‘Psikolojik Destek’ çalışmaları için bölgeye gönderecek.

Ayrıca, 330 kişilik gönüllü bir grup personelini de bölgede ihtiyaç görülmesi halinde depremzedelere gönderilen yardımların dağıtımı noktasında veya başka bir görev oluşması durumda görev alması için hazırladı.