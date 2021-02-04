Ankara Üniversitesi'nde 'Mesele Boğaziçi değil' pankartı

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşledi.

Daha önce terör örgütü DHKP-C marşlarının çalındığı eylemlerde daha sonra Kabe-i Muazzama hedef alındı. Kabe resminin dört köşesine LGBTİ paçavraları iliştirildi.

PLANLARINI DA AÇIK ETTİLER

CHP, HDP yandaşları ve LGBT sapkınları Boğaziçi Üniversitesi üzerinden sokakları karıştırma çabasına girdi. İkinci bir Gezi kalkışması için her yolu deneyen öğrenci görünümlü provokatörler sonunda planlarını da açıkça belli etti.

"MESELE BOĞAZİÇİ DEĞİL SEN HALA ANLAMADIN MI?" Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup,"Mesele Boğaziçi değil sen hala anlamadın mı?" pankartı açtı. LGBT bayraklarıyla poz veren grup, sokaklarda eylem çağrısı yaptı.