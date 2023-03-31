AjansHaber.com.tr Gündem Ankara-Sivas YHT Hattı için yüksek gerilim uyarısı

Ankara-Sivas YHT Hattı için yüksek gerilim uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimleri için yüksek gerilim uyarısında bulundu.

TCDD'den yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine, 3 Nisan Pazartesi günü saat 08.00'dan itibaren, 27 bin 500 volt gerilim verileceği ifade edildi.

Açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmenin, direklere dokunmanın, iletkenlere yaklaşmanın ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu belirtildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu!
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması
Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs yol haritası
Yozgat ve Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi!
YÖK Başkanı açıkladı! Yüz yüze eğitim başlıyor!
TOGG'un şarj ücretleri belli oldu