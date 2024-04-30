Ankara sele teslim: Belediye uykuda!

Ankara'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.

"Mansur Yavaş, kalk dışarı çık"

Ankara sele teslim olurken, bir video çok konuşuldu. Halk otobüsünün neredeyse tamamının su dolduğu videoyu vatandaşlar, "Mansur Yavaş kalk, sıcak evinden dışarı çık" diyerek paylaştı.

Belediye çalışanlarının tedbir almayışı durumu bu noktaya getirirken, vatandaşların isyanı böyle görüntülendi.